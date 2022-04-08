Ali Babacan'dan Mansur Yavaş açıklaması! 'Seçim dönemine kadar konuşmayacağız'

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimine ilişkin şaşırtan bir çıkış yaparak, "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh, Özdağ'ın açıklamalarından sonra yapılan haberlerin "spekülatif" olduğunu belirtip, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş da sessiz kaldı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Ümit Özdağ'ın sözlerinin hatırlatıldığı soruya, "Bu konuda konuşmak istemiyorum." diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu: Memnuniyet verici

Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin belediye başkanının adının, başka bir parti tarafından aday olarak anılmasından memnun olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici." açıklaması yaptı.

'Seçim dönemine kadar masada konuşmayacağız'

CHP'li Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası, Çankırı'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da soruldu.

"Bizim, şu anda altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden birisi olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek." diyen Babacan, 6'lı masada seçim dönemine girene Cumhurbaşkanı adayı konusunda fikir beyan edilmeyeceğini söyledi:

Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu, bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir.