Ali Babacan'dan Kocaali'de fındık üreticisine ziyaret! Maliyetler ve taban fiyat detayları masaya yatırıldı!
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Sakarya'nın Kocaali ilçesini ziyaret ederek fındık üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin artan girdi maliyetleri ve taban fiyat beklentilerine ilişkin sıkıntılarını dinleyen Babacan, tarım sektöründeki ekonomik dengelere dikkat çekti.
Ziyaret kapsamında üreticilerin artan gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirten Babacan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Giresun kalite fındık için 255 lira, Levant kalite için ise 250 lira olarak belirlenen alım fiyatlarının ardından bölgedeki üreticilerin beklentileri ve sektörün genel durumu ele alındı.
ÜRETİCİ: FİYAT YETERSİZ, MALİYET YÜKSEK
Üreticiler, Babacan'a fındık fiyatlarının yetersiz kaldığını ve üretim maliyetlerinin sürekli arttığını anlattı. Girdi maliyetlerindeki artışın fındık gelirini erittiğini belirten üreticiler, bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Kocaali'de kısa süre önce çok sayıda üretici, fındık fiyatlarına tepki göstermek için traktörleriyle eylem yapmıştı.