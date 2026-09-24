Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü

Yarın yemek yemekten de hoşlanabilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Bazen Can'la (Yapıcıoğlu) 2-3 gün sabah akşam yiyoruz. Ama kontrol mekanizması var üzerimizde, bir noktadan sonra 'Yemeyelim' diyoruz. Bu bakış açısı iyi geldi bana... Konu zayıflık değil, sağlıklı olmak."