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Kadın - Aile
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Yeniakit Publisher
Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü

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Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü

Şarkıcı Işın Karaca, zayıflamak isteyenlere tüyo verdi. İşte kilo kilo vermek isteyenlere çok pratik çözümler...

#1
Foto - Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Işın Karaca, zayıflamak isteyenlere öneriler vermeye devam ediyor. Yıllar içinde tek öğün beslenerek toplam 73 kilo veren Karaca, gün içinde çok acıktığında neler yaptığını sıraladı.

#2
Foto - Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü

"ÇOK MUTLUYUM" Kıbrıs'ta sahneye çıkan Işın Karaca, değişimi hakkında konuştu. Karaca, "Kaç beden oldunuz?" sorusuna, "36 oldum, bu benim için çok keyifli. Artık kıyafet konusunda zorlanmıyorum. Eskiden 52 beden üst, 48 beden 'alt'ın üzerime dikilmesi gerekiyordu. Şimdi kıyafetler şıp diye oturunca çok mutlu oluyorum." dedi.

#3
Foto - Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü

Yarın yemek yemekten de hoşlanabilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Bazen Can'la (Yapıcıoğlu) 2-3 gün sabah akşam yiyoruz. Ama kontrol mekanizması var üzerimizde, bir noktadan sonra 'Yemeyelim' diyoruz. Bu bakış açısı iyi geldi bana... Konu zayıflık değil, sağlıklı olmak."

#4
Foto - Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü

Gün içinde çok acıktığında dişlerini fırçaladığını söyleyen Işın Karaca, bunun yanı sıra yeme isteğini azaltmak için tükettiklerini söyledi. Tek öğün dışında bir şey yemediğini söyleyen Karaca, sadece ayran, kefir ya da su tükettiğini söyledi.

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