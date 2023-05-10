Ali Babacan’dan kaos simsarlığı

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat’e konuk oldu. Eşi Zeynep Babacan’ın da katıldığı programda Babacan, siyasetin gündemini değerlendirdi. Babacan, “Bir cumhurbaşkanının ve o ülkenin iç işleri bakanının görevi, şiddetin gerekçesini anlatmak değil, şiddete engel olmaktır” dedi. Cumhur İttifakı ortaklarına da yüklenen Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istismar siyaseti yaptığı iftirasını atarak, “Sayın Bahçeli’nin bugüne kadar bu ülkeye ne faydası oldu?” diye sordu.

‘Cumhurbaşkanı şiddeti mazur gören bir tutum ortaya koyduğunda güvenlikten bahsedemezsiniz’

İmamoğlu’nun Erzurum’daki provokasyonuna da değinen Babacan, “Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendisi gibi düşünenler şiddet uyguladığında daha mazur gören bir tutum ortaya koyduğunda o ülkede güvenlikten bahsedemezsiniz. Açık söylüyorum; Erzurum’dan sonra başka bir yerde başka olay yaşanırsa, insanların canı yanarsa, insanların canına-malına zarar gelirse sorumlusu Sayın Erdoğan ve İçişleri Bakanı’dır.” dedi.