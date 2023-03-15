Ali Babacan'dan kaos itirafı: Bir parti bile itiraz ederse o madde ortak politikalar metnine girmiyor



Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak tarihi seçimler için gün saymaya devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle son bulan krizin ardından Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. 12 maddelik ortak mutabakat metni de açıklandı.

7 KİŞİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda masadaki diğer parti liderleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak. Meral Akşener'in itirazının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması ile ilgili madde ortak mutabakat metnine eklendi.

MASA, KAOS MU VADEDİYOR?

Bu kapsamda Altılı Masa'nın ortak karar ve mutabakat konusundaki karmaşık yapı seçmende şüphe uyandırıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. İstanbul Sözleşmesi konusunda 6 partinin mutabık kalamadığını belirten Babacan bu nedenle ortak politikalar metninde İstanbul Sözleşmesi'ne dönme talebinin yer almadığını ifade etti.

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''BİR PARTİNİN İTİRAZI VARSA O POLİTİKALAR METNİNE GİRMİYOR''

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6'da 6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor."