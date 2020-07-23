Ali Babacan'dan ilginç sözler: Hükümeti tebrik ediyorum ama...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Babacan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle ilgili soruya "Tebrik ettim ama tarihi dokunun korunması gerekiyor" dedi.

Ali Babacan, yaptığı açıklamada "Kendi politika üretme alanımız var. İç istişare mekanizmalarımız çalışıyor. Mesela Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi'ni, Sosyal Medya Düzenlemesi'ni çalışan komisyonlarımız var. Bir de hükümetin bir anda açıkladığı kararlar var. Zaten iş olmuş bitmiş. Bundan sonrası yorumdur. Bu Ayasofya meselesi öyle. Arkadaşlarımızın arasında farklı görüşler var. Ayasofya konusunun çok iyi bir analizi yapıldı. Tarihi, kültürel, uluslararası ilişkiler açısından. Arkadaşlarımız farklı farklı görüşlerin olabileceğini söyledi. Ben Ayasofya'nın açılmasına hayırlı olsun dedim. Çok özel ve tarihi yapının, bu dokusunun da korunmasına vurgu yapan bir açıklama yaptım. Çok eski bir yapı. 5. ve 6. yüzyıldan gelen bir yapı. Hatta milattan önce olduğuna dair iddialar var. Ortak kültürel miras olarak korunması son derece önemli" dedi.