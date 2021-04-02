Ali Babacan’dan büyük vefasızlık! Sizin cesaretiniz, Erdoğan'a mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde türlü türlü makamlarda görev alarak siyaset sahnesinde ön plana çıkan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şimdilerde sergilediği büyük vefasızlık ile dikkat çekiyor.

Erdoğan sayesinde siyasette tutunabildiğini unutan Babacan, her fırsatta saldırgan demeçler vermekten geri durmuyor. AK Parti’de görev aldığı dönemde kendisine saldıran solak medyaya karşı süt dökmüş kedi gibi görünen Babacan, parti kurmasının ardından AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde vefadan uzak suçlamalar dile getiriyor.

Eşine saldıranlara karşı sessizdi

AK Parti’deyken Sözcü gazetesi’nin İranlı diplomat eşlerinin göründüğü fotoğraf için, "Bu fotoğraftaki Türk'ü bulun" sözleriyle eşine saldırmasına tek kelime etmeyen Ali Babacan, şimdilerde Erdoğan’a hakaretler yağdırarak her gün yeni bir hezeyanda bulunup, dikkat çekmeye çabalıyor.

Erdoğan'ı eleştireyim derken...

Babacan son olarak Tekirdağ’da partisinin 1’inci Olağan Çerkezköy İlçe Kongresi’nde konuştu.

Tüm dünyanın gıpta ile baktığı Türkiye’nin koronavirüs ile mücadeledeki başarısını görmezden gelen Babacan, burada yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki artıştan hükümeti sorumlu tuttu.

Babacan şu skandal hezayanlarda bulundu;

"Tedbirler zamanında alınmadığı için durum kötüye gidiyor. Test sayısı azalıyor ama buna rağmen bilinen vaka sayısı artıyor. Verilen sözler yerine getirilmiyor. Mayıs’ta tamamlanacağı söylenen aşılama sonbahara sarkıyor. Neden ertelendiğinin açıklamasına zahmet bile edilmiyor. Harita kızarıyor ama hükûmetin yüzünde hiçbir kızarma yok. Milletimiz, yüzü kızarmayanlara sandık günü geldiğinde kırmızı kartı gösterecektir. Bu kuralsızlığın, keyfiliğin hesabını sandık günü soracaktır."

Avrupa ülkeleri dahi salgını kontrol altına almakta büyük güçlük çekerken, Türkiye’nin hem salgını yavaşlatmak hem de aşılamada gösterdiği başarıyı göz ardı eden Babacan’ın mesnetsiz suçlamaları siyasette de halk nezdinde de bir karşılık bulmadı.