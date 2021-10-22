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Gündem Ali Babacan'dan 'Beni kim rezil etti' harekâtı
Gündem

Ali Babacan'dan 'Beni kim rezil etti' harekâtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan her ziyaretinde esnaftan ve vatandaştan tepki görmüştü. Parti içerisinde Babacan'ın rezil rüsva olduğu anlara ait görüntülerin kim tarafından sızdırıldığı araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:55:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin Kahramankazan ilçe kongresine katıldı. Esnafı ziyaret eden Babacan vatandaşın sert tepkilerine maruz kaldı. Bir vatandaş Babacan’a, “Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı yapmazlardı” sözleriyle tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'daki ziyaretinde esnaftan ve vatandaştan tepki görmüştü.

Pazar alışverişi yapan bir vatandaş Babacan'a "Nankör olmayın. Seni bu hale getiren Erdoğan'dır. Nankörsün" diyerek tepki göstermişti. Pazarcılık yapan başka bir vatandaşın "Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" sözleri karşısında Babacan’ın şaşkın tavrı dikkat çekmişti.

DEVA bunu araştırıyor

DEVA Partisi ise şimdi bu görüntüleri kimin tarafından çekilip sızdırıldığını araştırıyor. Görüntülerin parti içerisinden mi çıktığını sorgulayan DEVA yönetimi bu gibi durumlar için ne yapacaklarına dair de görüş alışverişinde bulundu.

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