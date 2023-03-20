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Gündem Ali Babacan'dan Bayraktar'dan sonra Togg hazımsızlığı!
Gündem

Ali Babacan'dan Bayraktar'dan sonra Togg hazımsızlığı!

Daha önce Bayraktar SİHA ve İHA'ları hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şimdi de Togg'u hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 23:54:00 -

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında Türkiye'de satışa çıkan ve yaklaşık 50 bin sipariş adedine ulaşan Togg ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti.

Babacan açıklamasında, ''Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben karşıyım. Dizaynı bile yurtdışında yaptırıldı. Yerli parçası yerli katma değeri sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememek lazım. Bu marka özel sektörün el ele vermesiyle gerçekleşmiş olan bir proje, yoksa devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil.'' ifadelerini kullandı.

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