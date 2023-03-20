Ali Babacan'dan Bayraktar'dan sonra Togg hazımsızlığı!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında Türkiye'de satışa çıkan ve yaklaşık 50 bin sipariş adedine ulaşan Togg ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti.

Babacan açıklamasında, ''Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben karşıyım. Dizaynı bile yurtdışında yaptırıldı. Yerli parçası yerli katma değeri sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememek lazım. Bu marka özel sektörün el ele vermesiyle gerçekleşmiş olan bir proje, yoksa devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil.'' ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO