Ali Babacan'dan Abdullah Gül açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi sandıkta yenemeyen muhaliflerin gazına gelerek Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kuran Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Babacan, "Abdullah Gül aktif siyasete girecek mi?" sorusuna cevap verdi.

Babacan, "O herhalde çok doğru olmaz. Çünkü biz toplum önünde verilmiş taahhütlere çok dikkat ediyoruz. Bu siyasi bir taahhüttür. Sayın Gül 'Artık ben aktif politikada olmayacağım' dedi. Bu söz önemlidir. Siyasette bir kere söylediğiniz şeyleri geri almaya başlarsanız o ciddi bir kredibilite sorunu olur" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Gül bizi çok teşvik etti"

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra yaptığı "Artık ben aktif siyasetin içerisinde yokum" dediğini söyleyen Ali Babacan, "Fakat partimiz kurulmadan önce onunla da istişareler yaptık. Yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin ancak yepyeni bir vizyon ve siyaset ile düzlüğe çıkabileceği konusunda bizimle görüşlerini paylaştı. Bizi de çok teşvik etti açıkçası. Şunu hep söyledi 'Bu bir ihtiyaç arkadaşlar ve bunu siz yapacaksınız'" dedi.