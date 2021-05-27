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Siyaset Ali Babacan'a şok tepki! Neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Ali Babacan'a şok tepki! Neye uğradığını şaşırdı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, İzmir'e düzenlediği ziyaret sırasında bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:20:00 -
Ali Babacan'a şok tepki! Neye uğradığını şaşırdı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Kemeraltı Çarşısı’ndaki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın “Davanı sattın” tepkisiyle karşılaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir il binasının açılışına katılmak üzere İzmir’i ziyaret etti. Açılışta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı’na da yürüyerek gitti. Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Babacan’ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, “Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. Eleştiri hakkımız var. Onu satan, yarın arkadaşını satar. Bu bir gerçek” dedi. Şahıs, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Esnaf, yol çalışmalarından dertli

Öte yandan Babacan’ın Halit Ziya Bulvarı’ndaki esnaf ziyareti sırasında bazı esnaflar da İzmir’deki yol çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini yöneltti. Hasan Yılmazel isimli esnaf, “17 günlük kapanma bitti. Tam iş yapacağız diye düşünürken, yol çalışması başladı” derken, Aylin Yılmaz isimli esnaf da, “Kapanma döneminde yol çalışması başlar diye düşündük ama bittikten sonra başladı. Şu anda düğünler yasak olduğu için oturuyoruz. Yol çalışması nedeniyle herhalde bir ay daha bizi oturtmayı düşünüyorlar” diye konuştu.

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