Ali Babacan'a sert çıkış: Hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorsun?
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert çıktı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,"Baktık ki işler kötüye gidiyor. Önce ben geri çekildim. 2015'te bakanlıktan ayrıldıktan sonra 4 yıl hiçbir şey söylemedim. Hiçbir açıklamam yok. 4 yıllık bir sessizlik dönemi var." şeklinde tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Babacan'a AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan sert tepki geldi.
Özalan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Terör saldırıları, darbe girişimi, ekonomik saldırılar, sınır ötesi harekâtlar... Türkiye 4 yılda onca kritik olay yaşadı. Ali Babacan, '4 yıl Türkiye'nin hiçbir sorunu umrumda olmadı, hiçbiri hakkında konuşmadım' diye övünüyor. Hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorsun?"