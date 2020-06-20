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Gündem

Ali Babacan'a sert çıkış: Hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorsun?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:13:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,"Baktık ki işler kötüye gidiyor. Önce ben geri çekildim. 2015'te bakanlıktan ayrıldıktan sonra 4 yıl hiçbir şey söylemedim. Hiçbir açıklamam yok. 4 yıllık bir sessizlik dönemi var." şeklinde tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan'a AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan sert tepki geldi.

Özalan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Terör saldırıları, darbe girişimi, ekonomik saldırılar, sınır ötesi harekâtlar... Türkiye 4 yılda onca kritik olay yaşadı. Ali Babacan, '4 yıl Türkiye'nin hiçbir sorunu umrumda olmadı, hiçbiri hakkında konuşmadım' diye övünüyor. Hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorsun?"

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