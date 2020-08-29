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Gündem Ali Babacan'a öyle, AK Parti'ye böyle! Oda TV'den ilginç 'koronavirüs' manşeti
Gündem

Ali Babacan'a öyle, AK Parti'ye böyle! Oda TV'den ilginç 'koronavirüs' manşeti

AK Partili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın koronavirüse yakalanması üzerinden Ayasofya Camii'yi hedef alan karanlık Oda TV, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın aile bireylerinin testlerinin pozitif çıkmasını ise 'üzücü haber' olarak manşetine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:31:00 - 2020-08-29 23:33:55
Ali Babacan'a öyle, AK Parti'ye böyle! Oda TV'den ilginç 'koronavirüs' manşeti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Günler sonra ise Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ve küçük oğulları Emir Babacan'ın da test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Bunun üzerine tepki çeken haberleriyle bilinen karanlık Oda TV'den ise ilginç bir manşet geldi.

AK Partili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması haberini "Ayasofya'da cuma namazına da katılmıştı" şeklinde duyurarak Ayasofya Camii'yi hedef alan Oda TV, Babacan'la ilgili haberi "Ali Babacan'ın eşi ve oğlundan üzücü haber" başlığıyla manşetine taşıdı.

Hastalıkta bile ayrım yapan, söz konusu AK Partililer olunca Ayasofya Camii'yi hedef alarak hazımsızlığını dışa vuran karanlık Oda TV için "Ali Babacan AK Parti'den ayrılmış olmasaydı da bu başlığı atar mıydınız?" sorusu gündeme geldi.

İşte Oda TV'nin o enteresan manşetleri:

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