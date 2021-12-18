  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ali Babacan'a çarpıcı çağrı: Bari sus, şimdi de konuşma!
Siyaset

Ali Babacan'a çarpıcı çağrı: Bari sus, şimdi de konuşma!

Gazeteci Mehmet Ali Önel; Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Cumhurbaşkanlığı sistemini hedef alarak, "Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben biliyordum. Konuşmama kararı almıştım, keşke konuşsaydım." diyen Babacan'a, utanıp şimdi de konuşmama çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 20:01:00 -
Ali Babacan'a çarpıcı çağrı: Bari sus, şimdi de konuşma!

 Yeniakit.com.tr 

Cüneyt Özdemir'e konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı sistemini hedef alarak, "Bunun Türkiye'yi bir felakete götüreceğini ben biliyordum. Konuşmama kararı almıştım, keşke konuşsaydım." dedi.

Babacan'ın faizciliğine dikkat çekti!

Babacan'ın açıklamasına tepki gösteren gazeteci Mehmet Ali Önel, Babacan'ın faiz destekçiliğine dikkat çekerek, "Babacan bey, bugün yaşanan krizin temellerini, düşük kur yüksek faiz ile sen attın!" dedi.

Babacan'a, utanıp susma çağrısı yapan Önel, "Ülke sıcak paraya boğuldu, ucuz ithalat ile yerli üretim durdu, yalancı baharın sonunda kara kışın gelmesi kaçınılmazdı. Bari sus, şimdi de konuşma!" ifadelerini kullandı.

Tutarsızlıktaki hızına yetişilemiyor!

Aynı programda Türkiye'nin 2012-2016 yılları arasındaki ekonomisini öve öve bitiremeyerek tutarsızlıkta çığır açan Babacan, öte yandan geçtiğimiz ay Gezici vandalları desteklediği açıklamasında, "O dönemde Erdoğan'ı ikna edemedik. İnat yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım
Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım

Siyaset

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım

Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi
Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi

Siyaset

Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay