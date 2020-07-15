Ali Babacan'a 15 Temmuz tepkisi: Hadi oradan, önce bunu açıkla
Gazeteci Fuat Uğur, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 15 Temmuz mesajına sert çıktı.
Gazeteci Fuat Uğur, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 15 Temmuz mesajına sert tepki gösterdi.
Babacan, sosyal medya hesabından "FETÖ’nün 15Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıldönümünde, darbenin karşısında dururken canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız. Demokrasimize sahip çıkmak, hepimizin görevidir." diye yazdı.
Babacan'a tepki gösteren Uğur, "Hadi oradan.. Darbe gecesi Türkiye'ye 7 saatlik uzaklıktaki hangi ülkede olduğunu açıkla önce sen." ifadelerini kullandı.
İşte o tweetler: