Ali Babacan yürek mi yedi…ODTÜ’nün tüm birincileri böyle muhakeme yoksunu mu oluyor?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

ODTÜ’yü birinci bitirdiğini söyleyerek kendini tanıtan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirecek başka bir şey bulamamış, gele gele Reis’in üzerinde hiç leke bırakmayacak bir konu üzerinden saldırmış..

Diyor ki, Babacan:

“28 Şubat’la anılan isimleri topla, sonra yeni Türkiye’den bahset”

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Düşündüm, düşündüm, “Kim ola ki, bu 28 Şubatçılar” diye sordum kendi kendime..

Öyle ya, 28 Şubatçılar Erdoğan’ı topa tutuyorlar, “28 Şubat’ın meşhur ismi Çetin Doğan’ı niye bırakmıyorsun. Cezaevindeki diğer rütbesi sökülmüş adamlarımızı yaşları geçkin olduğu halde tahliye ettirmiyorsun” diye..

28 Şubat’çı Cumhuriyet gazetesi Erdoğan’a saldırıyor, manşetten “28 Şubat darbe değildir.. TSK’nın görevini yapmasıdır” diyor.

Cumhuriyet susuyor, sazı Sözcü ele alıyor: “Bu intikam davası” manşetini atıyor..

Aslında ortada intikam davası falan yok.

28 Şubatçılar hakkettikleri cezayı aldılar.

Rütbeleri söküldü..

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa “başarılı”(!) bir darbenin failleri mahkum oldu..

Kimin sayesinde?

Tayyip Erdoğan’ın sağladığı, bağımsız yargı sayesinde..

Ama Ali Babacan farklı düşünüyor..

Karşısına almış, başörtü düşmanı gazetecileri, diyor ki:

“Niye Sayın Erdoğan’ı destekledi insanlar, niye AK Parti’ye oy verdi? 28 Şubat zihniyetiyle mücadele etsin diye oy verdiler. En önemli iki motivasyon, biliyorsunuz o 2002 seçimlerinde, AK Parti’nin kurulduktan sonraki ilk seçimlerde; bir ekonomik krizle mücadele, iki 28 Şubat zihniyetiyle mücadele. 20 yıl sonra, sen 28 Şubat’la beraber anılan isimleri sağına soluna topla, ondan sonra yeni Türkiye’den bahset.”ODTÜ’nün tüm birincileri böyle muhakeme yoksunu mu oluyor?

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