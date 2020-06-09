Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan yeni hamle

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla iki parti için Kürtçe Twitter hesabı açıldı.

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan iki siyasal parti DEVA ve Gelecek Partisi, Kürtçe Twitter hesabı açtı. Ali Babacan'ın genel başkan olduğu DEVA Partisi, mart ayında @DEVA_Kurdi adıyla resmi Kürtçe Twitter hesabı açtı.Hesaptan Kürtçe paylaşımlar başladı.

Liderliğini Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi de DEVA'dan sonra Kürtçe Twitter hesabı açtı. Mayıs ayında ve @GelecekKurdi adı ile açılan hesaptan parti çalışmaları ile ilgili bilgiler ve haberler paylaşılıyor.

Hesabın bio'sunda ''Hesabê Twittera Fermî ye Partiya Pêşerojê'' (Gelecek Partisi Resmi Twitter hesabıdır) ifadelerine yer verildi.