Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında şok sözler! “Ayrı parti kurarlarsa ayrı ayrı yok olurlar"

AK Parti’nin kurucu üyeliğinden istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayanAli Babacan ve birkaç ilde konferanslar vererek AK Parti’nin politikalarını eleştirenAhmet Davutoğlu’nun kuracağı ifade edilen partilerin toplumdaki karşılıklarının ne olacağı da merak ediliyor.

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, eski Bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı beklenen partilerin toplumda karşılığının nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu.

"Yeterli oyu alamayacaklar"

Babacan ve Davutoğlu’nun kuracağı partilerle ilgili henüz herhangi bir araştırma yapmadıklarını ifade eden Murat Sarı, belirli bir oranda AK Parti’den ve CHP dahil diğer partilerden oy alabileceklerini ama bu oy oranının yeterli oranda olmayacağını söyledi. Sarı, “Şu aşamada oylarının çok düşük düzeyde kalırlar gibi görünüyor. Bu senenin sonunda ya da önümüzdeki sene bir seçim yapılsa yüzde 3’lerde, 4’lerde kalacaklarını düşünüyorum. Çok yüksek bir oy alacaklarını zannetmiyorum. Tabii bekleyip görmek lazım çünkü konjonktür çok hızlı değişiyor. Bundan sonraki süreçte neler olacağını kestirmek zor” ifadelerini kullandı.

Sarı, Davutoğlu ve Babacan’ın kamuoyunda istedikleri düzeyde gündem oluşturamadıkları için geri çekildiklerini ifade ederek “Şu aşamada bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum” dedi.

“Ayrı parti kurarlarsa ayrı ayrı yok olur giderler”

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın birlikte hareket edecek gibi görünmediklerine dikkat çeken Murat Sarı, “Çünkü biliyorsunuz. Ali Babacan ve Abdullah Gül birlikte hareket ediyor. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı idi, Ali Babacan bir ara Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ahmet Davutoğlu da Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Bunlar en azından belirli konularda ayrı görüşleri olan siyasetçiler. Birleşirler mi bilemiyoruz tabii bu siyaset, ama ayrı ayrı parti kurarlarsa ayrı ayrı yok olur giderler” açıklamasında bulundu.

(Yeniçağ)