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Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün hedefi eskiye dönmek! Sistem önerisiyle geliyorlar

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İki ismin, ilk işinin başkanlık sisteminin revize edilmesini ya da parlamenter sistemin güçlendirilmesine ilişkin iki teklifin referanduma sunacakları öne sürüldü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün hedefi eskiye dönmek! Sistem önerisiyle geliyorlar

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Babacan ve Gül'ün partisinin sistem önerisiyle işe koyulacağını başkanlık sisteminin revize edilmesini ya da parlamenter sistemin güçlendirilmesine ilişkin iki teklifin referanduma sunulmasını isteyeceklerini yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı ileri sürülen yeni partiyle ilgili olarak kulis yazdı. Selvi, "Sonbaharda kurulacak Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin de sistem önerisiyle geleceği söyleniyor" dedi.

Son dönemde yapılan siyasette “değişim”, “yenilenme”, “farklılaşma”, “fabrika ayarlarına dönüş” tartışmalarının yaşandığına dikkat çeken Selvi, MHP lideri Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı açıklamaların altını çizerek " MHP Lideri çok açık bir şekilde sistemden yana bir tavır ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

"Türk halkı hâlâ başkanlık sisteminin yararlarını hissetmedi"

AK Parti'ye Bahçelinin sözleri üzerinden uyarılarda bulunan Selvi "Mevcut sistemin eksik ya da aksayan yanlarını tamir etmeli. Çünkü birbirine ardına gelen seçimler nedeniyle Türk halkı hâlâ başkanlık sisteminin yararlarını hissetmedi. Ama bir tuzağa da düşmemeli. Hele hele cumhurbaşkanı ile parti genel başkanının ayrılması tuzağına..." diye yazdı.

Sistem önerisiyle başlayacaklar

"Bahçeli’nin tavrına rağmen bu tartışmanın bitmeyeceği anlaşılıyor." diyen Selvi sözü yeni parti kuma hazırlığında olan Gül ve Babacan'a getirerek yeni oluşumun "sistem önerisiyle" işe başlayacağını söyledi.

Selvi, yeni partinin başkanlık sisteminin revize edilmesini ya da parlamenter sistemin güçlendirilmesini tercih edeceğini ifade etti.

Halka soracaklar

Selvi, “Gül-Babacan partisinin iki teklifin referanduma sunulmasını, halk hangisine karar verirse o sistemde devam etmeyi önereceği söyleniyor” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
  1. Ali Babacan
  2. Abdullah Gül

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