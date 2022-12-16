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Siyaset Ali Babacan, Saraçhane’ye çağrılmayan terörist HDP’nin sesi oldu: ‘Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu...'
Siyaset

Ali Babacan, Saraçhane’ye çağrılmayan terörist HDP’nin sesi oldu: ‘Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu...'

Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitingde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Selahattin Demirtaş'a hukuksuzluk yapıldığını ve bunu kabul etmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 11:35:00 -
Ali Babacan, Saraçhane’ye çağrılmayan terörist HDP’nin sesi oldu: ‘Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, yargılandığı davada YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi. Kararın ardından İBB binası önünde yapılan toplantıdan sonra bugün adres yine aynıydı.

6’LI MASA DESTEK VERDİ

6’lı masa liderlerinin katıldığı mitingde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kürsüye çıkarak halka hitap etti.

Babacan, İmamoğlu hakkında verilen kararı kabul etmediğini söylerken tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve geçtiğimiz aylarda hapis ve siyasi yasak cezası alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da andı.

DEMİRTAŞ’A SAHİP ÇIKTI

Babacan şöyle konuştu:

“Bu haksızlığı reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanım’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum.

Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelerle kayyum atamasını reddediyorum.

Onun için buradayım isyanımızı feryadımız tüm İstanbul duysun tüm Türkiye duysun diye buradayım.”

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Yorumlar

asker

bunlar tam  kopekler reis bunlari neden saf disi biraktigi belli oliyor

Bay b

Uzaktan çağırma masanıza davet edin nasıl olsa ayriniz gayriniz yok az kaldı o rüyadan öyle bir uyanacaksınızki sizin için çok geç kalınmış olacak
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