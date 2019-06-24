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Ali Babacan parti kuracak mı? Ali Babacan kimdir, nerelidir?

Ali Babacan'ın yeni parti kurmak için hareket geçtiği iddiaları gündemde yer aldı. Seçimin ardından en çok konuşulan konular arasında "Ali Babacan parti kuracak mı" sorusu var. Gazeteci Deniz Zeyrek, "Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha onursal genel başkan konumunda olacak" açıklamasında bulundu. Haberlerin ardından Ali Babacan kimdir sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki Ali Babacan kimdir, nerelidir? İşte ayrıntılar...

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:19
Ali Babacan parti kuracak mı? Ali Babacan kimdir, nerelidir?

Ali Babacan'ın yeni parti kurmak için hareket geçtiği iddiaları gündemde yer aldı. Seçimin ardından en çok konuşulan konular arasında "Ali Babacan parti kuracak mı" sorusu var. Gazeteci Deniz Zeyrek, "Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha onursal genel başkan konumunda olacak" açıklamasında bulundu. Haberlerin ardından Ali Babacan kimdir sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki Ali Babacan kimdir, nerelidir? İşte ayrıntılar...

Gazeteci Deniz Zeyrek, yeni parti iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmasının ardından yeni parti iddiaları tekrar yüksek sesle dile getirilmeye başladı.Gazeteci Deniz Zeyrek, konuya ilişkin olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Deniz Zeyrek şu ifadeleri kullandı:"Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu."

Ali Babacan kimdir?

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.1992-1994 yılları arasında, Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994 - 2002 yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında AKP Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti; 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:19
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