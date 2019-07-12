Ali Babacan ortaya çıktı! Yeni parti kurma iddialarıyla siyaset gündeminde yer alan Babacan, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenaze töreninde yer aldı.

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