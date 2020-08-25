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Gündem Ali Babacan koronavirüse yakalandı
Gündem

Ali Babacan koronavirüse yakalandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:51:00 -
Ali Babacan koronavirüse yakalandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Karantina altında kalacak

Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildiren Babacan, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu anda durumunun iyi olduğunu, doktorların bir müddet ailesiyle birlikte karantina altında kalması gerektiğini belirttiğini ifade etti.

Çalışmalarına evden devam edeceğini bildiren Babacan, sağlık temennisinde bulundu.

Dünyayı kasıp kavuruyor

Yeni tip koronavirüs, Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Milyonlarca kişiyi enfente eden virüs, yüzbinlerce kişinin ise ölümüne sebep oldu.

Koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrıları sık sık tekrarlanırken, rehavete kapınılmaması ikazında bulunuluyor.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Corona olduğu muhtemeldir. Çünkü adamcağız günlerdir ortalarda görünmemektedir.
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Erdi

Rabbim acil şifalar versin inşallah
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