Ali Babacan kimdir nerelidir kaç yaşındadır? | Ali Babacan yeni parti

Ali Babacan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu kadrosunda yeni bir parti kuracağı iddiaları üzerine Ali Babacan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi olarak siyaset hayatına atılan Ali Babacan, 58. ve 59. AK parti hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve AB ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yaptı. İşte Ali Baban kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sorularının cevabı…

4 Nisan 1967 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. 1985 senesinde TED Ankara Koleji'ni birincilikle tamamladı. 1989 senesinde ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle bitirdi.1990 senesinde Fulbright burs hakkı kazanarak, Amerika'ya gitti. 1990-1992 seneleri arasında Amerika Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında kendini geliştirdi.1992-1994 seneleri arasında, ABD'den finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak görev aldı. 1994 - 2002 seneleri arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını devam ettirdi.

Dışişleri Bakanlığını koltuğunu Ahmet Davutoğlu'na bıraktı

2001 senesinde AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi olarak siyaset hayatına atıldı. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve AB ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev üstlenmişti. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevini sürdürdü; 1 Mayıs 2009 senesinde yapılan kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na teslim etmişti. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 22, 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Ali Babacan yeni parti mi kuracak?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, Ankara siyasetinde gözler parti kuracağı iddia edilen isimlere çevrildi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın yeni parti kuruluşuna engel olunması durumunda Saadet Partisi ve Demokrat Partisi ile işbirliği yapacağını iddia etti.