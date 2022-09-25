  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezi'nde ağırlayacak
Siyaset

Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezi'nde ağırlayacak

Altılı masanın miniği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu partisinin genel merkezinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:44:00 -
Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezi'nde ağırlayacak

Yeni Akit  Ankara

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 19.30'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. İki liderin basına kapalı görüşmesi, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trafik cezası iptali emsal karar: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İkinci el araç satışlarıyla ilgili
Aktüel

Trafik cezası iptali emsal karar: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İkinci el araç satışlarıyla ilgili

Tüm araç sahibi ilgilendiren kaza durumlarındaki araç değer kaybıyla ilgili karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, kazaya karışan araçlar için ..
Uğur Dündar hortumcudan aldığı parayı gizledi! İade ettiğini açıklıyorsun da bir de aldığını söylesene! 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı aldın?
Gündem

Uğur Dündar hortumcudan aldığı parayı gizledi! İade ettiğini açıklıyorsun da bir de aldığını söylesene! 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı aldın?

Star TV'de çalıştığı dönemde firari hortumcu Cem Uzan'ın istediklerini söylemediği gerekçesiyle kovulduğu iddia edilen Uğur Dündar, iddialar..
Konyaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Konyaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle profesyonel liglere ara verildi. Bu arayı değerlendirmek isteyen kulüpler ise hazırlık maçları yapıyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23