Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezi'nde ağırlayacak
Altılı masanın miniği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu partisinin genel merkezinde ağırlamaya hazırlanıyor.
Yeni Akit Ankara
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 19.30'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. İki liderin basına kapalı görüşmesi, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.