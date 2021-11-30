Ali Babacan itiraf etti! Madem sen de geziciydin neden 6 yıl daha AK Parti'de devam ettin?

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AK Parti'de yol yürürken Abdullah Gül’ün çatı adaylığı için CHP ile anlaştıklarını itiraf ederek siyasi münafıklık yapan Ali Babacan, bu kez de hükümeti yıkma girişimi olan gezi olaylarını savundu.

Habertürk TV ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Daha önce AK Parti'de iken CHP ile yapılan gizli anlaşmayı, katıldığı canlı yayında itiraf eden Babacan şimdi de 'gezici' olduğunu söyledi.

Gezi olaylarını savundu

Gezi olaylarının ilk çıkışında, kabinedeki bakanların hemen hemen tamamının Erdoğan'a 'yanlış yapıyorsunuz' dediğini iddia eden Babacan şöyle konuştu:

"Ben o gün hükümetteydim. Gezi olaylarının ilk çıkışında kabinedeki bakanların hemen hemen tamamı 'Efendim burada yeşil alan var. Gençler belli ki burada Taksim'in ortasında yeni bir bina görmek istemiyorlar.' dedik. Bakanların hemen hemen tamamı 'Yanlış yapıyorsunuz, bir oturalım, konuşalım, çağıralım. Bu gençlere derdiniz ne, ne istiyorsunuz' diye soralım dedik. Bu kadar inat, ısrar olur mu ya? Bu kadar inat ısrar derken bu sefer o çevreci hareket döndü dolaştı hem siyasileşti hem de bazı örgütlerin arayıp bulamadığı zemin haline geldi. Erdoğan'ı ikna edemedik. Söylüyoruz 'Hayır' diyor."

6 yıl daha neden AK Parti'de görev yaptın?

İktidar hırsı uğruna dava arkadaşlarını bir çırpıda satan ve kendisinin de görev aldığı dönemde AK Parti'de yanlışlar yapıldığını ileri süren Babacan'ın gezi olaylarından sonra 6 yıl daha AK Parti'de bulunması ise Babacan'ın siyasi münafıklığını yeniden gösterdi.