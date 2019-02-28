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“Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün arası açıldı! Davutoğlu da...”

Yeni siyasi parti kuracakları iddia edilen Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün arasının açıldığı, birlikte hareket etmedikleri iddia edildi. Aynı zamanda Ahmet Davutoğlu’nun da iki isimle ortak hareket içinde yer almayacağı ileri sürüldü.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:13
“Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün arası açıldı! Davutoğlu da...”

 yeniakit.com.tr  31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, yeni siyasi parti kurulacağı yönündeki iddialar tamamen farklı boyutlara ulaştı. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakan Ali Babacan ve 26’ncı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni siyasi oluşum içinde bir araya geleceği ileri sürülmüştü. Taraflardan konuya dair açıklama gelmezken, bu sessizlik nedeniyle ilginç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Son olarak, Abdullah Gül’ün başbakanlığı döneminde, 1 ay gibi kısa bir süre Gül’ün basın müşavirliğini yapan, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün aralarının açıldığını iddia etti. Gül, Babacan ve Davutoğlu’nun birlikte hareket etmediğini belirten Takan, aynı zamanda yeni siyasi oluşumla ilgili, “Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok” ifadesini kulandı.

Takan’ın sözkonusu yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Hayrete düşüren bilgi aldım”

Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çabalarına değinerek AKP içindeki küskün ağır topların Ali Babacan ile bir formül arayışı içinde olduğunu bildirmiştim. Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok. Bu partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden beni de hayrete düşüren bir bilgi aldım.

“Artık Babacan, Gül ile birlikte hareket etmiyor”

Kaynağımın iddiası; "artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor". Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor.

“Araları soğuk”

Araları oldukça soğuk. Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum. Peki, "abisi" gibi Abdullah Gül'e bağlı olan Ali Babacan'a ne oldu?.. Kaynağımın belirttiği gibi, onlar arasındaki ilişki de eskisi gibi değil. 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:22
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    KÜSKÜNLER, METALCİLER, DARGINLAR, ESKİLER, ESKİCİLER..... bırakın bu kelime oyunlarını.!!! =FETÖ FETÖ FETÖ. Bir insan 20-30-40 YILLIK ARKADAŞLARINI BASİT MESELELER İÇİN DIŞLAR BU KADAR MESAFE KOYAR MI??? BU ZAT LAR 15 TEMMUZ 2016 UYANDI, BİR KISMI DA HİÇ UYANMAK İSTEMEDİ TAMAMEN ONLARIN YANINDAYDI!!! AGÜL, YENİ BİR HAREKET İLE ERDOĞAN I DEVİRMEK İSTİYOR! NEDEN?? NEREDEN GELİYOR BU KİN?? PENSİLVANYADAN... FGÜLEN KAFTANI GİYİP GELSEYDİ! BARINÇ NE TARAFTA OLURDU?? ŞARLATAN KENDİSİ SÖYLÜYOR ÜLKELER ÜSTÜYÜM DİYE HAÇLI FGÜLEN İLE BÜTÜN İSLAM ÜLKELERİNİ YÖNETECEKTİ, BARINÇ CUMHURBAŞKANI, MERAL DE BAŞBAKAN OLACAKTI (KENDİ AĞZI İLE SÖYLEDİ) PARTİ KURMA TELAŞLARI, FETÖ SORUŞTURMALARI KENDİLERİNE DOĞRU GELİYOR, KORKU VE PANİK İÇİNDELER, TEK HEDEFLERİ ERDOĞAN I İKTİDARDAN İNDİRİP FETÖ SORUŞTURMALARININ ÖNÜNÜ KESMEK. ÇOK HATA YAPTILAR ÇOK KORKUYORLAR
  • Ali BULUT Ali BULUT 1 sa önce
    Derdi koltuk olanların anlasmasi mümkün değildir
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Allah şer ittifaklarını bozsun. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Allah hainlerin boyunlarını kırsın, hain kim olursa olsun...
  • aliali1 sa önce
    Fitnecileri Allah hiç bir zaman başarıya ulaştırmaz.Allah tuzaklarını başlarına yıkar.Ama böylelikle onları da tanımış olduk.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Gül, Davutoğlu, Babacan ve pusuda bekleyen Arınç. Bu güruh açıklama yapmadıklarına göre parti kuracakları kesin, açıktır ki kirlilerin oyununa gelmişler. Hainliğin ne demek olduğu şimdi daha çok anlıyorum. Ey bu hain güruh, FETÖ'nün evine düşen ateş sizin de evlerinize düşsün. Seksen küsur yıldır bekledik mücadele verdik bu günler için, tam bir noktaya gelmişken bu hainler bizi içimizden vuracaklar, Allah hakkınızdan gelsin ne diyeyim.

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