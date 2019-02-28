“Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün arası açıldı! Davutoğlu da...”

yeniakit.com.tr 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, yeni siyasi parti kurulacağı yönündeki iddialar tamamen farklı boyutlara ulaştı. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakan Ali Babacan ve 26’ncı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni siyasi oluşum içinde bir araya geleceği ileri sürülmüştü. Taraflardan konuya dair açıklama gelmezken, bu sessizlik nedeniyle ilginç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Son olarak, Abdullah Gül’ün başbakanlığı döneminde, 1 ay gibi kısa bir süre Gül’ün basın müşavirliğini yapan, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün aralarının açıldığını iddia etti. Gül, Babacan ve Davutoğlu’nun birlikte hareket etmediğini belirten Takan, aynı zamanda yeni siyasi oluşumla ilgili, “Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok” ifadesini kulandı.

Takan’ın sözkonusu yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Hayrete düşüren bilgi aldım”

Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çabalarına değinerek AKP içindeki küskün ağır topların Ali Babacan ile bir formül arayışı içinde olduğunu bildirmiştim. Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok. Bu partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden beni de hayrete düşüren bir bilgi aldım.

“Artık Babacan, Gül ile birlikte hareket etmiyor”

Kaynağımın iddiası; "artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor". Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor.

“Araları soğuk”

Araları oldukça soğuk. Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum. Peki, "abisi" gibi Abdullah Gül'e bağlı olan Ali Babacan'a ne oldu?.. Kaynağımın belirttiği gibi, onlar arasındaki ilişki de eskisi gibi değil.