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Gündem

Ali Babacan HDP'ye göz kırptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de görüşebilceklerini belirterek "Biz, dışlayıcı siyaseti kırmak için bu hareketi başlattık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:40:00 -
Ali Babacan HDP'ye göz kırptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de görüşebileceklerini belirterek "Biz, dışlayıcı siyaseti kırmak için bu hareketi başlattık." ifadelerini kullandı.

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