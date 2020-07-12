Ali Babacan HDP'ye göz kırptı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de görüşebilceklerini belirterek "Biz, dışlayıcı siyaseti kırmak için bu hareketi başlattık" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de görüşebileceklerini belirterek "Biz, dışlayıcı siyaseti kırmak için bu hareketi başlattık." ifadelerini kullandı.