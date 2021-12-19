Ali Babacan haddini fena aştı! Devlete ve millete büyük saygısızlık
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Kadıköy ilçe kongresinde konuştu. Babacan'ın Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkındaki sözleri büyük tepki çekti. Erdoğan'a 'Kabile reisi' diyen Babacan, devleti ve milleti 'kabile' olarak niteledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıklamasında, ''Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Varank'tan tepki!
Babacan'ın tepki çeken sözlerinin yer aldığını videoyu alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Babacan'a tepki gösterdi.
Varank açıklamasında, ''Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" tepkisini gösterdi.