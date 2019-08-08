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Ali Babacan duyurdu! Yeni parti süreci başladı

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
Ali Babacan duyurdu! Yeni parti süreci başladı

AK Parti’den istifa ettikten sonra yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Kurban Bayramı için yazılı bir mesaj yayınladı. 8 Temmuz’da yaptığı istifa açıklamasında Türkiye için yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu söylediğini hatırlatarak mesajına başlayan Babacan, arkadaşları ile birlikte parti kurma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Babacan, “en önemli ilkelerimizden biri katılımcılık” ve “çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti” dediği mesajında şunları söyledi:

"Bilgilendirmeye devam edeceğiz"

“Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların gözardı edildiği bir dönemde, bizim başlatmış olduğumuz bu çalışmalar sadece ülkemizde değil, çok daha geniş bir coğrafyada da ilgiyle takip edilmektedir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan ekonomi politikası uygulama, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.”

Babacan mesajını bu hedeflere ulaşmak için yapacakları çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirterek ve Kurban Bayramı’nı kutlayarak tamamladı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
  1. Ali Babacan
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  3. Ali Babacan yeni parti kuracak mı
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  5. Ali Babacan'ın yeni partisi
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  7. Abdullah Gül yeni parti

YORUM YAZ

  • Masum yüzlü ciğersizMasum yüzlü ciğersiz14 dk önce
    İşte her önüne gelen adamı tipine aldanıp övmeyecen, fermuar açılınca taşıyor böyle dışarı barsaklar..
  • Milletten Uzak olsunlar.Milletten Uzak olsunlar.14 dk önce
    Bunların özgürlük dediği kadınların fuhuş özgürlüğü.Bugün sayelerinde kadınlar kocalarını aldatmaktadır. Batının kokuşmuş, yozlaşmaşmış, ahlaksızlığını istanbul sözleşmesiyle millete dayattılar. Bunun için de Zinayı serbest bıraktılar, yasak olmaktan çıkardılar.İstanbul sözleşmesini imzaladılar. Ali Babacan milletin ailesini yıkmak için bu sözleşmenin altına imza attı. Adına da istanbul sözleşmesi dedi. Fuhuş Sözleşmesini, istanbul sözleşmesi diye yutturdular. Milletin namusuna göz diken, milletin namusunda gözü olanlar, gitsinibneliği savunan ülkelerde parti kursun. Millet, kendisini ibne yapmak isteyenlere neden oy versin?
  • NUHNUH15 dk önce
    CHPNİN KULUÇKALARININ ÇİVCİV SESLERİ GELDİ
  • TakipçiTakipçi17 dk önce
    İstanbul-İzmir yolu açilışi yapıldı , dürüst insanlara göre şahane bir proje , zaman kazanmak ve ekonomiye büyük katkı sağlamak düşüncesiyle büyük takdirle karşılandı, başkakarına göre yaramaz bir proje , bu proje Almanyada veya Fıransada yapılmış olsaydı o yaramaz diyenler tarafındandavul zurnayla karşılanırdı ve derlerdi : bak Almanyada , Fıransada neler yapıyorlar biz hep geride kaldık, devletimiz bir şey yapamıyor , o yaramaz diyenlere tavsiyem , yeni yolu hiç kullanmayın , ama bir gün gelip kullanırsan arabandeki aynada kendi yüzüne bir bak, bakalım ne görersin . Türkiyenin sorunları adım adım çözülüyor başta kuzey Süriye olmak üzüre , Reis yakın zamanda ekonomi sorunlarıda çözecek , ekonomıyı düzeltmek iddiasıyla gelenler, hazırladıkları ekonomi peket ellerinde patlayacak.
  • Yunus 16Yunus 1619 dk önce
    Hadi lan oradan, 12 yıl bakanlık yaptın, KOLTUK gidince mi fikir ayrılığı başladı? Nerede ayrı düştünüz? FETÖ olmasın? FETÖ ayırdı sizi fetö. Kendini kurtardın gibi de Çevreni eşini dostunu kurtarmak için PARTİ kurmak
  • mütebessim suratlı alçakmütebessim suratlı alçak25 dk önce
    Bebem; takriben 1000 noktada parti teşkilatı kurmak zahmetli ve uzun iştir. Devralın meral' in partisini yörün işte! Sonuçta aynı zihniyet deel misiniz?
  • Mehmet Mehmet 26 dk önce
    Davutoğlu memleketi batırdı ama babacan can olacak
  • Mehmet demirciMehmet demirci32 dk önce
    Babacan,gul ve davutoglu... sizi oyle bir çirpacagim ki bu millet sizin ismet inonun den daha hain oldugunuzu anlayacak... malum hain inonu agir sanayi hamlelerimize tas koymus adalari yunana peskes cekmisti.... sizi yoneten siyonist akla ve sizin gibi yumusak calar lara bu milletin karni tok... sizin gibilerden arap dunyasinda bolca var ve halleri ortada.... cok pis harcanacaksiniz...
  • Libero Libero 33 dk önce
    Türkiyenin yeni bir vizyona ihtiyacı olsa bile o senmisinki..Kendinizi ne sandınız
  • KaplanKaplan37 dk önce
    Bıktırdınız artık şu hainleri ikiye bir haber yapmakla kursunlarda boylarının ölçüsünü alsalar diyecem ama bu hainler Türkiye düşmanlarına çalışmaktan başka bir şey yapmazlar siz bir hiç iken hak etmediğiniz halde bütün makamlar altın tepside ikram edildi ama siz yemek yediğiniz çanağa bile pisleyen hainlersiniz.
  • Mehmet demirciMehmet demirci38 dk önce
    Babacan ,davutoglu ve gul..... sizi oyle bir çirpacagim ki
  • Deli İboDeli İbo39 dk önce
    Ya sen bu kadar ilkeli, bu kadar vizyon sahibi, bu kadar büyük ekonomist olduğunu şimdimi hatırladın?Yoksa kendini öylemi yutturmaya çalışıyorsun.Aslında sen bir Fetöist, tasması brilrinin elinde olan eğitimli basit, Bürütüs'ün önde gidenisin.Ablan Meral kıvıramadı vizyona seni aldılar.Ey Babacan , sende bu yolda Abdullatif abin gibi yok olmaya mahkumsun.
  • Mesut SarpMesut Sarp39 dk önce
    Allah C.C. en hayırlısını ülkemize nasib eylesin.Yazalım ma açıkça ve Allah Rızası için. Hemen küfür ve irin akıtmayalım. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül. Bunlar dün kötüydülerde neden senelerce bakan, Basbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görev yaptılar. Görevdeyken ve daha sonrası hiç birinin adı ne yolsuzluga nede hırsızlıga ne dahi ihale soygunu, rant soygunu, yandaş kayırma , akraba kayırmaya karıştı. Bi anda ne oldu da bu insanlara galiz küfürlerle hem şahsi hem siyasi açıdan saldırılmakta?! Nedir bu tutarsızlık ve rezillik. Bu insanlar ülkemize tertemiz hizmet verdiler. Hic mi ahde vefa yok? Yoksa yolsuzluk yapanlarla hırsızlarla beraber olaydılar o zaman mı kıymetleri! bilinecekti. Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Onun Adaletini unutanlar hic kendilerini emniyette sanmasınlar. Ne oldum demelerine dahi fırsat bile kalmayabilir. Ve kalın suratlı utanmazların fazla bi zamanı kalmadı vesselam.
  • Ahmet koç Ahmet koç 41 dk önce
    Şeylerin de kına yaksınlar.. Darbeciler nasıl başkalarının uşağı olup kendi ülkelerine ihanet edip haysiyetlerini çiğnwtmişlerse Bu yeni parti kurma aşamasında olanlarda %2 veya%3 Ak partiden oy çalmakla vazife ifa edecekler ve de olmayan haysiyetlerinin esiri olacaklar. Bırakın olsunlar.
  • YusufYusuf42 dk önce
    Selahattin Demirtaş demişti en başta yakın çevresi eleştirir Rte yi başladılar sıra akit te onlarda sermaye ile yön değiştirecek tüm şak şakçılar bu eleştiri rüzgarına katılacak.
  • CEVAT CEVAT 42 dk önce
    ERSOGAN BU 33 DERECELI MASONUNIYE KABINEYE ALMISTI ANLAMIS DEGILIMM.....BU ADAM ..KAC DEFA BILDERBERG....TOPLANTILARINA KATILMISTI.....
  • 550525505245 dk önce
    çık oğlum, sen de çık sen de siyaset çöplüğündeki evrensel yerine bir an önce varmaya bak.. zavallı şey, hala anlamadın değil mi millet ak partiye oy falan vermiyor REİS' e veriyor reyini REİS' e. sen parti kuracaksın n'olacak sana oy falan mı verecek bu millet. haa jöntürk artığı truva beyaz türklerden alabilirsin belki.
  • Hasanali koseHasanali kose46 dk önce
    Yürru anca gidersin yaziklar llsun sana ümmet
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber48 dk önce
    Ne olacak iktidar mı olacaklar besbelli akp yi bitirecekler en büyük başarıları bu olur.Zaten ağa babalarının arzusu bu görünüyor. Mevcut yiyici kadrolardan bizi kurtaracaklar mı? Kendileri daha büyük bir yiyicinin uzantısı. Çok önemli haber sanki? Tescilli fetöcü zatı muhterem. Abd nin fetö kolu ile çalışıyordu, şimdi yine abd ile ama başka kolla çalışıyor bence gitsin samanpazarına... bırakın bu milleti yahu bırakın ne bahtsız bir milletiz. sayın cumhurbaşkanı ile bunların topunu ayrı ayrı kefeye koysan bunlar pamuk gibi havada kalır. Biz sayın cumhurbaşkanını eleştiriyoruz.Bunlar kim ki sıkletleri ne? Rabbim bize hayırlı yöneticiler nasip et. Amin,.
  • SalimSalim50 dk önce
    Ali Babacanı tanırım. Sanayici bir aileden geliyor. Populizmi sevmez. Devlette ciddiyeti temsil edebilecek bir karaktere sahip. En önemli özelliği ise kendi işiyle devlet işini ayırması. Devlet imkanlarını menfaat için kullanma gibi bir yapıya sahip değil ve de görülmemiştir. İyi bir ekip ve ciddi bir programla AKP nin yerini alabilir. Zira AKP artık marjinal ve menfaatperest bir partiye dönüştü. Devleti aile şirketine dönüştürdüler maalesef... Herkes kolaylıkla hain ilan edilebiliyor. Babacan için batı destekli deniyor yahu batıdan referans almadan parti kuran var mı, bunların en barizi AKP zaten...
  • levent deryalevent derya52 dk önce
    ALLAH bir olunuz beraber olunuz demiyor mu? ya bunlar akıllı biz deliyiz ya bunlar deli biz akıllıyız ALLAH bizi akıllılardan eylesin.
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 53 dk önce
    Sizden bir cacıkolmaz.Siz hepiniz nankorsunuz .Fetonun tescilli artıkları. Yaşasınmilliyetcihareket.

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