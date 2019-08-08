Ali Babacan duyurdu! Yeni parti süreci başladı

AK Parti’den istifa ettikten sonra yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Kurban Bayramı için yazılı bir mesaj yayınladı. 8 Temmuz’da yaptığı istifa açıklamasında Türkiye için yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu söylediğini hatırlatarak mesajına başlayan Babacan, arkadaşları ile birlikte parti kurma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Babacan, “en önemli ilkelerimizden biri katılımcılık” ve “çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti” dediği mesajında şunları söyledi:

"Bilgilendirmeye devam edeceğiz"

“Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların gözardı edildiği bir dönemde, bizim başlatmış olduğumuz bu çalışmalar sadece ülkemizde değil, çok daha geniş bir coğrafyada da ilgiyle takip edilmektedir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan ekonomi politikası uygulama, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.”

Babacan mesajını bu hedeflere ulaşmak için yapacakları çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirterek ve Kurban Bayramı’nı kutlayarak tamamladı.