Ali Babacan duyurdu! 6'lı Masa'dan tuhaf icraat

6'lı Masa ilk toplantının yapıldığı 12 Şubat’tan bu yana yaptığı toplantılarda cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken, her toplantıda birbirine benzer ve somut olmayan bildiriler yayınlayarak dağıldı.

6'lı Masa'da yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel başkanlarının ilk icraatını katıldığı bir canlı yayında duyurdu. Babacan, bildirilerin dili, yazı fontu, puntosu, kağıttaki kenar boşlukları ve kullanılacak dilin çalışma grubu tarafından belirlendiğini söyledi.

Babacan ayrıca, Almanya ve Hollanda gibi başarılı bir model olacaklarının da altını çizdi.

Babacan: Yazı puntosu ve fontunu belirledik

Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Karar TV'de katıldığı yayında masada bir çalışma grubu kurduklarını, bu grubun çalışmalarına süratle başladığını öne sürdü.

Babacan, 6'lı masanın söz konusu çalışmasını tuhaf ifadelerle paylaştı:

"Ortak çalışma grubumuzu 2 Ekim'de kurduk ya, arkadaşlar hemen 8 Ekim'de çalışmaya başladı. Çalışma esas, usüllerini belirlediler. Yazılacak metinlerde kullanılacak punto, font, satır aralığı, marjlar, metinlerin dili..."

Sunucunun, "6'lı masada Almanya modeli" sözleri sonrası Babacan, "Almanya, Hollanda gibi iyi çalışan demokrasi modelleri. İtalya'da mesala sık sık kavga ediyorlar. Kim niye dağılıyor, kim nasıl birlikte yapabiliyor? Türkiye bu süreci ilk defa yaşayacak" dedi.

Şimdiye kadar 7 defa toplanan 6'lı masa henüz adayını belirleyemedi ve elle tutulur bir karar alamadı. Bir türlü ortak bir karar alamadıkları için tabanlarının eleştirileriyle karşılaşan 6'lı masa, 2. tur toplantılarına geçiyor. 6 muhalif lider, 8. toplantı için 14 Kasım'da tekrar yuvarlak masa etrafında toplanacak. Bu süreçte 6'lı masayı oluşturan partilerden farklı sesler yükselmeye devam ediyor.

Masanın 8'inci görüşmesi, son toplantıdan tam 42 gün sonra gerçekleşecek. 8. toplantı, liderlerin son açıklamalarının gölgesinde gerçekleşecek.

CHP kurmaylarından Akşener'in restine yanıt: Üzerimize alınmadık

Toplantı öncesi süreçte liderlerin yaptığı sert çıkışlar dikkati çekti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim" açıklaması, kulislerde "masa dağılıyor mu?" tartışmalarına neden oldu.

CHP kurmaylarının Akşener'in bu açıklamasına "Üzerimize alınmadık" yanıtını verdiği öğrenildi. Ortak aday konusuysa halâ belirsizliğini koruyor.

Akşener de açıklamalarında, sürekli "seçime kazanacak bir aday ile gidilmeli" vurgusu yapıyor.

"Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim denmesi lazım" açıklamasıysa yuvarlak masada gerilimi artırıyor.

Karamollaoğlu: Aday vardır demek o kadar kolay değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Aday vardır demek o kadar kolay değil, biraz daha zamana ihtiyacımız var" sözleri, kulislerde 6'lı masanın aday konusunda hala uzlaşamadığı yorumuna neden oldu.

Babacan'dan 6'lı Masa'ya rest: Herkes aklını başına alsın

Tansiyonu yükselten bir diğer açıklama da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

Babacan, katıldığı bir televizyon programında millet ittifakının ortak aday çıkaramadığı 2018 seçimlerini hatırlatarak, "Muhalefet aklını başına alsın. Bu iş ya beraber olacak ya da hiç olmayacak" tepkisini göstermişti.

Muhalefetin oluşturduğu 6'lı masanın yıl başından önce ortak adayını açıklamasıysa beklenmiyor.