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Siyaset Ali Babacan da Hamas'ı suçladı! 'Sivillere yönelik yapmış olduğu saldırılar kabul edilemez'
Siyaset

Ali Babacan da Hamas'ı suçladı! 'Sivillere yönelik yapmış olduğu saldırılar kabul edilemez'

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:40:00 - 2023-10-12 17:20:56
Ali Babacan da Hamas'ı suçladı! 'Sivillere yönelik yapmış olduğu saldırılar kabul edilemez'

6'lı masanın küçük ortağı Ali Babacan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin savaşını değerlendirdi.

Babacan, Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları hakkındaki "sivilleri hedef alıyorlar" yalanını savundu.

Ali Babacan, "Hamas'ın geçtiğimiz cumartesi günü sivillere yönelik yapmış olduğu saldırılar kabul edilemez, asla savunulamaz. Barışın sağlanmasına hizmet etmez. Her ne kadar ilk gün gelen haberlerin, görüntülerin bir kısmı teyit edilemiyor da olsa masum insanların kanı dökülürken savunulacak bir haklı dava olmaz. Aksine karşı tarafa orantısız güç kullanımı için bahane vermiş olursunuz." dedi.

Babacan sözlerinin devamında İsrail'in sivilleri katletmesine değindi:

"Gazze'de yarısı çocuklardan oluşan sivillerin hiçbir ayrım gözetmeden günlerce ağır bombardıman altında tutulmasını ve öldürülmesini haklı görmek, savunmak mümkün değildir, insanlık adına utanç vericidir. Zaten onlarca yıldır büyük bir baskı ve zulüm altında ezilen Gazze halkının gıda, su, elektrik gibi temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılması asla kabul edilmez. Milyonlarca insanın toplu cezalandırılması insanlığa sığmaz. Bir insanlık suçuna, daha büyük insanlık suçuyla karşılık verilmez. Savaşın da bir hukuku vardır."

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