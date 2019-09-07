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Ali Babacan cephesi açıkladı: Türkiye’de tanınmış 200 isimle görüştük

AK Parti’den ayrıldıktan sonra yeni parti kuruluşu için çalışmalara hız veren Ali Babacan’ın kadro çalışması için aralarında eski milletvekilleri ve bürokratlarında olduğu 200 isimle birebir görüşerek fikirlerini aldığı bildirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 01:31
Ali Babacan cephesi açıkladı: Türkiye’de tanınmış 200 isimle görüştük

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan,11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan yardımcılarından Beşir Atalay ve Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de yer aldığı çekirdek bir ekiple kurucu kadro çalışmalarını yürütüyorlar.

Kurucu kadro oluşturuluyor

Babacan'ın ekibinde yer alan bir siyasi, partinin kurucu kadrosunun oluşturulmasının tamamlanmak üzere olduğunu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün fikirlerini çok önemsediklerini ve her zaman Sayın Ali Babacan’a destek olduğunu söyledi.

Hareketin içinde Mehmet Şimşek var

Hareketin içerisinde yer alan eski Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in yurtdışında olduğunu fakat hareketin içerisinde bulunduğunu, kurucu kadroda yer alıp almayacağının henüz netleşmediğini, kurucu kadroda çok farklı kesimlerden alanlarında uzman isimlerin ağırlıklı olacağını kaydetti.

Kuruluş dilekçesi Aralık’ta verilecek

İçişleri Bakanlığına partinin kuruluş dilekçesinin Aralık ayında verileceğini belirten siyasetçi, parti ismi ve amblemi üzerinde çalışmalarda da büyük mesafe alındığını fakat Aralık ayına kadar gizli tutacaklarını söyledi.

"Sahte hesaplara inanmayın"

Sosyal medyada Ali Babacan adına sahte açılmış hesaplardan yapılan paylaşımlara milletin inanmaması gerektiğini belirten siyasetçi, Babacan’ın Twitter’da tek bir resmî hesabı olduğunu onu da en son 20 Haziran 2015'te kullandığını, diğer hesapların tamamının sahte olduğunu ifade etti.

200 isimle birebir görüştü

Babacan’ın 200’e yakın çok farklı kesimlerden kendini yetiştirmiş isimlerle birebir görüşmeler yaptığını, yurtiçi ve yurtdışı görüşmelerini sürdürmeye devam edeceğini anlatan siyasetçi, bu isimlerle sadece fikir alışverişi yaptığını, ‘size şu makamı vereceğim, şuraya getireceğim’ şeklinde hiçbir görüşmenin olmadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:31
  1. Ali Babacan
  2. Abdullah Gül
  3. Mehmet Şimşek
  4. Beşir Atalay
  5. Haşim Kılıç
  6. Birol Aydemir

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