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Ali Babacan bir anda konuyu değiştirdi! ‘Karadeniz sadece bizim değil’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul görüşmesi yaptığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuyu Montrö Antlaşması’na getirdi. Babacan, ‘Karadeniz, sadece bizim denizimiz değil’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:46:00 -
Ali Babacan bir anda konuyu değiştirdi! ‘Karadeniz sadece bizim değil’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nu safına çekerek, Kanal İstanbul konusunda ayrı ayrı bilgilendirdi.

“Karadeniz, sadece bizim denizimiz değil”

Yaklaşık yarım saat süren sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Babacan, Kanal İstanbul projesinin çevre, şehirleşme, finans, uluslararası hukuk ve olası depremler açısından yeterince analiz edilmediğini vurguladı.

Projenin güvenlik açısından da çeşitli sıkıntılar doğurabileceğini söyleyen Babacan, konuyu Montrö Antlaşması’na getirerek şunları söyledi:

Akdeniz, Karadeniz, sadece bizim denizimiz değil. Pek çok ülke var kıyısı olan. Yapılacak çalışmaların bütün bu bölgenin, bütün bu coğrafyanın içinin rahat edeceği bir zeminde başlatılması lazım. Montrö Antlaşması Karadeniz’de uzun vadeli güvenlik ve istikrarın bir anlamda garantörü olan bir anlaşma. Bu projenin, Montrö Antlaşması perspektifiyle de çok iyi çalışılması lazım.

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Ortaklar iş başında! Ekrem İmamoğlu’ndan, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu’na Kanal İstanbul sunumu

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