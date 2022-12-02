Ali Babacan: Arkadaşlarımla aday işini konuştum!

Yeniakit.com.tr

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TV 100 canlı yayınında konuştu.

Seçimlere kısa süre kala, "Erdoğan'ı devireceğiz." sözünden başka bir politika üretemeyen 6'lı masanın üyesi Babacan, aday konusunda söylenmeyeni söyledi. Babacan aklında bir isim olduğunu ancak bunu eşi ile bile paylaşmadığını belirtti:

"Sizin aklınızda isimler dolaşmaya başladı mı, siz de kendi içinizde bir fikir teatisinde bulunmaya başladınız mı?" sorusuna cevap veren Babacan, "Aklımda tabi dolaşıyor ama aklımda dolaşanları henüz hiç kimseyle paylaşmadım, eşim dahil. Ama bir zihni değerlendirme var." dedi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

Teorik olarak şunu söylüyoruz hep: 6 genel başkandan hepsi tek tek potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır diyoruz. Bizim parti teşkilatımıza sorun kim cumhurbaşkanı adayı olsun diye hepsi beni söyler. Ama bir başka partinin teşkilatı da kendi genel başkanını söyleyebilir. Aynı zamanda dışarıdan da isimler olabilir. Şu anda biz o havuzu küçültmüyoruz.

Arkadaşlarıma, "Artık zamanı geliyor bu işin, herkes muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın" dedim.