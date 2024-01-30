Ali Babacan 28 Şubat'taki başörtüsü davasıyla Can Atalay'ı kıyasladı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Bacan, sözde hukuk örneği verirken skandal bir karşılaştırma yaptı.
Babacan, Gezi provokatörü Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla hedef aldı.
Sözde hukuk dersi vermeye kalkan Babacan, 28 Şubat'taki başörtüsü davalarıyla Can Atalay hakkındaki kararı kıyasladı.
Babacan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek şunları söyledi:
"Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz."