‘Ali Babacan 21’inci yüzyılın Brütüs’ü’
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin “Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim kazanılmaz" ifadelerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.
YENİ AKİT ANKARA
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin “Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim kazanılmaz" ifadelerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Özalan yaptığı paylaşımda, “Ali Babacan, ‘Entrikalarla seçim kazanılmaz’ dedi. AK Parti milletvekiliyken CHP ile gizli toplantılar yapıp muhalefetin cumhurbaşkanı adayına çalıştığını itiraf eden sinsi mi diyor bunu? Entrika, Ali Babacan'dan sorulur. 21. yüzyılın Brütüs'ü, kendinden biliyor işi!” ifadelerini kullandı.