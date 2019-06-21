0553 313 94 23

Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni yönetim belirleyecek"

Karşılaştıkları sorunların kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olduğunu ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, projeleri ise yeni yönetime devredeceklerini, futbolcuların satışı ile ilgili kararı da yine gelecek yönetimin inisiyatifine bırakacaklarını söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni yönetim belirleyecek"

Karşılaştıkları sorunların kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olduğunu ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, projeleri ise yeni yönetime devredeceklerini, futbolcuların satışı ile ilgili kararı da yine gelecek yönetimin inisiyatifine bırakacaklarını söyledi.


Bursaspor Başkanı Ali Ay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursaspor camiası için algı operasyonlarına imkan sağlayan bir gün olduğunu belirten Ay, "Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak herhangi bir futbolcunun satışını yapmamız söz konusu değildir. Aksine gelen tekliflere rağmen biz durumun hassasiyetinde olan yöneticiler olarak bu satış ile ilgili detayları yeni oluşacak yönetim kuruluna devrediyoruz. Kaldı ki bugün dahil olmak üzere, geride bıraktığımız birkaç gün içinde serbest kalma ihtimali bulunan oyuncuların alacaklarını ve kulübün genel giderlerini de şahsen ödemiş bulunmaktayım. Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor’umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz" dedi.


Karşı karşıya kaldıkları durumu kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olarak nitelendiren Başkan Ay, "Bizler artık bu savaşın bir parçası olmak yerine huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapan bir yönetim olarak duruş sergileyeceğiz. Tekrar altını çiziyoruz ki süreç içerisinde oluşan projeler yeni yönetime devredileceği gibi, mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın satışı ile ilgili kararlar da tümüyle yeni gelecek yönetimin inisiyatifinde olacaktır" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    1. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    2. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
    3. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
    4. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
    5. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
    6. OKA’dan 709 projeye 162 milyon lira..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    8. Sporda Çocuk Zirvesi yarın düzenlenecek
    9. Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a..
    10. MSKÜ’den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu
    11. Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite..
    12. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la..
    13. Siirt’te ağaçların devrilmesi sonucu..
    14. Kiraz toplamaya giden kadın bahçede..
    15. Yavuz gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    16. Hakkari polisinden kurban kesimi
    17. Ayı saldırısına uğrayan dağcı..
    18. 4 yaşındaki çocuk freni boşalan..
    19. Halk oyunları gösterimi geleneksel..
    20. Manisa’da otomobil sulama kanalına uçtu
    21. 6 bin Sivaslı oy kullanmak için..
    22. Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1..
    23. 2 bin adet kerevit barajla buluştu
    24. Binali Yıldırım’a drone tutkunlarından..
    25. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    26. Diyarbakır’da nesli tükenmek üzere..
    27. Çukurca’da içme suyu hattı yenileniyor
    28. Başkan Köse Rektör Polat’a başarılar..
    29. Rusya'dan Basra Körfezi'nde itidal..
    30. İsrail Gazze sınırında 11..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap