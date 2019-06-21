Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni yönetim belirleyecek"

Karşılaştıkları sorunların kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olduğunu ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, projeleri ise yeni yönetime devredeceklerini, futbolcuların satışı ile ilgili kararı da yine gelecek yönetimin inisiyatifine bırakacaklarını söyledi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursaspor camiası için algı operasyonlarına imkan sağlayan bir gün olduğunu belirten Ay, "Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak herhangi bir futbolcunun satışını yapmamız söz konusu değildir. Aksine gelen tekliflere rağmen biz durumun hassasiyetinde olan yöneticiler olarak bu satış ile ilgili detayları yeni oluşacak yönetim kuruluna devrediyoruz. Kaldı ki bugün dahil olmak üzere, geride bıraktığımız birkaç gün içinde serbest kalma ihtimali bulunan oyuncuların alacaklarını ve kulübün genel giderlerini de şahsen ödemiş bulunmaktayım. Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor’umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz" dedi.

Karşı karşıya kaldıkları durumu kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olarak nitelendiren Başkan Ay, "Bizler artık bu savaşın bir parçası olmak yerine huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapan bir yönetim olarak duruş sergileyeceğiz. Tekrar altını çiziyoruz ki süreç içerisinde oluşan projeler yeni yönetime devredileceği gibi, mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın satışı ile ilgili kararlar da tümüyle yeni gelecek yönetimin inisiyatifinde olacaktır" diye konuştu.