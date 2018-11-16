Ali Ağaoğlu mahkemede her şeyi anlattı!

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin iş adamı Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı davada, Ağaoğlu'nun tanıklığına başvuruldu.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile 3 avukatı katıldı.

Duruşmada, iş adamı Ali İbrahim Ağaoğlu, tanık olarak ifade verdi. Dava konusu olaya ilişkin daha önce 2 kez ifade verdiğini aktaran Ağaoğlu, önceki ifadelerinin de doğru olduğunu söyledi.

"Savcıyı yedirmeyiz falan dedi"

Olay tarihinde Halil İbrahim Demirhan adlı kişinin kendi şirketlerinde bölge temsilcisi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Aytaç Ocaklı adlı kişi Demirhan'ın yanına gitmiş. Halil, sıkıntılı bir şekilde beni aradı. Demirhan'ı ve yanındaki Aytaç Ocaklı'yı Ataşehir'deki ofise çağırdım. Benim ofisime geldiler. Ocaklı, Zekeriya Öz'e elden eski tarihli makbuz verilmesini talep etti. Çok ahlaksızca bir teklifti. Tayfun Aktaş ofise sonradan geldi. O da makbuz talep etti." dedi.

Ağaoğlu, Aytaç Ocaklı ve sanık Tayfun Aktaş'ın makbuz verilmesi için kendisine küfürlü ifadeler kullandığını belirterek, "Savcıyı yedirmeyiz falan dedi. Asıl beni tehdit ettiler. Seni yaşatmayız falan. Seni ticari olarak da fiili olarak da yaşatmayız, bunu sizin yanınıza bırakmayız. Bu makbuz verilmezse bunun hesabını sorarız gibi tehdit ettiler." diye konuştu.

Bu tehditlerin ardından, "Ofluyum, elhamdülillah. Gereken cevabı verdim." dediğini aktaran Ağaoğlu, Aktaş'a tekme atıp atmadığı sorusunu "Tekme atmam, zaten vurdum mu deviririm. Hepsini ofisten kovdum. Darp şeklinde bir şey olmadı ama itiş kakış olmuş olabilir." diyerek yanıtladı.

Sanığın ve ofisine gelen diğer kişilerin tüm giriş çıkış kamera kayıtları ile bütün fatura ve makbuzları savcılığa gönderdiğini söyleyen Ağaoğlu, sanık sandalyesinde oturan Aktaş'ı tanıyıp tanımadığı sorusu üzerine, dönüp Aktaş'a baktı. Ağaoğlu, "Evet tanıyorum, hatırlıyorum. Bayağı zayıflamış, yakışıklıydı. Yakışıklılığı gitmiş." ifadelerini kullandı.

"Öz'ü Dubai'ye ben göndermedim"

Ağaoğlu, sanık avukatlarının "Zekeriya Öz'ü tanır mıydınız? şeklindeki sorusuna, "Zekeriya Öz denilen şahıs şerefsiz. Kendisini hayatım boyunca 2 kez gördüm. Sekreterimi aramıştı, o zaman başsavcıydı. 'Ağaoğlu, yerinde misin? Çayını içmeye geleceğim.' dedi. 'Buyurun Sayın Savcım' dedim. Bir kere de babam öldüğünde taziyesine gelmişti. Oraya geldiğinde, daha önceden tanışık olduğu Halil İbrahim Demirhan ile karşılaşmış, konuşmuşlar. Halil İbrahim, kendisiyle çalışmadığımız dönemde Zekeriya Öz'ü Dubai'de ağırlamış. Taziyeden 15-20 gün sonra Öz, Demirhan'ı aramış, tekrar ağırlanmasını istemiş. Demirhan durumu bana söyledi. Gereken şekilde ağırlamasını söyledim. Öz'ü Dubai'ye ben göndermedim. Benim direk bir ilgim yok. Zaten göndersem ne olur? Devletin savcısıydı." yanıtını verdi.

Ali Ağaoğlu, avukatın "Misafirlerinizin her şeyini karşılar mısınız? Su parasını ödemem, viski parasını öderim gibi bir ayrımda bulunur musunuz?" sorusuna ise tepki gösterdi.

Duruşma, diğer tanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün, "kasası" konumunda olduğu ileri sürülen avukat Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.