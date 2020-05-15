  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

El açması baklava nasıl yapılır? Pratik el açması baklava yapılışı

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Geri dönüyor
için kalan
Spor

Algspor gözünü şampiyonluğa dikti

Türkiye Kadınlar 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:45:31 -
Algspor gözünü şampiyonluğa dikti

Türkiye Kadınlar 1.Futbol Ligi Gaziantep temsilcisi Algspor, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ligin şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.


Ligin yenilgisiz lideri olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Algspor, fikstür avantajını da değerlendirerek şampiyon olmak istiyor. Covid-19 salgını sebebi ile ara verilen ligde takımın hazırlıklarına tüm huzuyle devam ettiğini belirten Ali Gözcü, önceliklerinin sağlık olduğunu kaydetti. Gözcü, “Kazanılacak şampiyonluklar sağlıktan önemli değildir; ancak ligin, sağlıklı bir şekilde, kaldığı yerden devam etmesi futbol oyununun doğası gereği güzel olacaktır. Liglerin devam etmemesi gerekirse mevcut hali ile tescil edilip Algspor’un şampiyon ilan edilmesi herkesin de hak vereceği gibi hakkaniyetli bir karar olacaktır. Algspor olarak büyük taraftarımıza ve tüm Gaziantep’e şampiyonluk ve Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Liginde mücadele etme sözü verdik. Bunun için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı