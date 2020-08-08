Algıyla, çalgıyla 1 yıl!

Tiyatro ve konserlerde şov peşinde koşan ancak acil restore edilmesi gereken 250 adet müze ve tarihi yerler için kılını bile kıpırdatmayan İmamoğlu’nun, ‘1 senede 30 kilometre metro yapacağım’ vaadi de elinde patladı. İmamoğlu, koskoca bir yılda ‘0’ kilometre metro yaptı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hüsran dolu yöneticilik skandallarını tek tek gün yüzüne çıkartıyoruz. Kameralar karşısında şov yapmaktan öteye gitmeyen CHP’li İmamoğlu, miting meydanlarında vaad ettiği hiçbir projesini hayata geçirmedi. Bir seneyi aşan İBB Başkanlığı sürecinde söyledikleriyle yaptıkları arasında kocaman bir uçurum olan İmamoğlu’nun, ‘burs’, ‘sosyal konut’, ‘metro’, ‘restorasyon’ ve ‘katı atıkların ayrıştırılması’ konusunda hiçbir ciddi varlık gösteremediği belirlendi. Fiyaskolarla dolu bir seneyi İstanbullulara kaybettiren İmamoğlu’nun, ‘algı’ operasyonları da başarısızlığının üstünü örtemedi.

Algı çöküyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlık seçimlerini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, her geçen gün kadim şehrimizi biraz daha karanlığa mahkûm ediyor. İstanbul’u sel götürürken dahi Bodrum’un kızgın kumsallarında güneşin ve denizin tadını çıkaran İmamoğlu, dünyanın gözbebeği şehri ise hizmetsizliğe mahkûm etti. Seçim meydanlarında ‘75 bin öğrenciye burs vereceğim’ diyen İmamoğlu, akabindeki süreçte 30 bin öğrenciye burs verdiğini iddia etmişti. Oysa İBB Denetim Raporu’na göre sadece 12 bin 334 öğrenciye burs verebildiği gözler önüne serildi. Oysa AK Parti döneminde ise bir yılda 89 bin 574 öğrenciye eğitim desteği sorunsuz bir şekilde sağlanmıştı. Yine AK Parti döneminde sürekli yardım yapılan aile sayısının ise 312 bin 250 olarak kayıtlara geçmişti.

Bol laf sıfır icraat

Yine bir sene içinde 500 sosyal konut yapacağını iddia eden İmamoğlu, hiçbir konut yapamadı. AK Parti döneminde yapımına başlanan ve CHP’lilerin iptali için dava açtığı Silivri ve Bayrampaşa konutlarını sahiplendi. AK Parti döneminde bütünüyle biten projeleri kendisi yapmış gibi halka dağıtan İmamoğlu, büyük bir siyasi kurnazlık örneği sergiledi. Seçim beyannamesinde ‘yılda 30 kilometrelik metro hattı açacağını’ beyan eden İmamoğlu, bu vaadinde de çuvalladı. Aradan geçen bir seneden fazla zamana rağmen bırakın 30 kilometreyi 1 kilometrelik dahi tünel açamadı.

Müzeler harap

Dünyanın en ileri biyolojik ve katı arıtma tesislerine sahip bir kurumun başında olan İmamoğlu, kaynağından ayrılması gereken 350 ton atığı bile ayrıştırmadı. 1 sene içinde bir ton olsun katı atık ayrımı gerçekleştiremedi. Bu yönetim zafiyeti ise İstanbullulara çevresel bir kirlilik olarak geri döndü. Sanat ve sanatçının dostuymuş imajı çizen, olur olmaz her yerde sahnede boy gösteren İmamoğlu gerçekte ise İstanbul’un belleği olan müzeleri yıkılmaya mahkûm etti. Acil olarak restore edilmesi gereken 250 adet müze ve tarihi yerler için kılını bile kıpırdatmadı.