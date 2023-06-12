Algida'nın LGBT temalı dondurmasına Türkiye'den veto!
Unilever firmasına ait Algida dondurma markası ürünlerini LGBT teması ile üreterek pazara sürdü. Türkiye sapkınlığın sembolize edildiği dondurmanın satışına izin vermedi.
1930 yılında Yahudi asıllı Hollandalı margarin üreticisi Margarine Unie ile İngiliz sabun üreticisi Lever Brothers’ın birleşmesiyle oluşan Unilever firmasının markası Algida, dondurma ile çocuklara zehirlemeye başladı.
Algida ürettiği dondurmanın dış ambalajına LGBT teması ekledi.
Türkiye LGBT temalı dondurmanın ülkeye girişine geçit vermedi. Türkiye'de aynı markanın diğer dondurmalarının satışı da azaltıldı.
Algida'nın skandal girişimi Rusya, Çin ve Katar'da da karşılık bulmadı.
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