Algıcının mumu seçim gecesine kadarmış! Akşener’in anketçisi yine çuvalladı

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ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimlerinden önce CHP lideri Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 51,7 oranında gösterdi, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın kayıp yaşayacağını ileri sürdü. 14 Mayıs sonuçlanınca, ORC'nin hem mecliste hem de cumhurbaşkanlığında batırdığı anlaşıldı. Kuyruğu dik tutmaya çalışan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "Maalesef açıklanan seçim sonucu ile araştırma sonucumuz uyuşmadı. Bu konuda sizlere hayal kırıklığı yaşattığımızın bilincindeyiz. Ancak şundan emin olunuz ki hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık" dedi.

İkinci turda da batırdı

ORC Araştırma, 24 – 25 Mayıs’ta bu kez utanmadan ikinci tur için anket gerçekleştirdi. Ankete göre kararsızlar dağıtılınca çıkan sonuçlar şöyleydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,4

Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan ezdi geçti

Seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi'nde halk kararını verdi ve Erdoğan yüzde 52 ile PKK/FETÖ destekli Kılıçdaroğlu'nu ezdi geçti.

ORC yine çuvalladı

İkinci turda Kılıçdaroğlu'na yüzde 51 veren Pösteki ve ORC, her zamanki gibi rezil rüsva oldu. Her algı anketinden sonra rezil olduğu halde kuyruğu dik tutmaya çalışan Pösteki'nin bu kez neye sarılacağı merak konusu oldu!..