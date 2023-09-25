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Dünya Algı operasyonuna kalkışan BBC'den provokatif ifadeler! Azerbaycan'a akılalmaz suçlama...
Dünya

Algı operasyonuna kalkışan BBC'den provokatif ifadeler! Azerbaycan'a akılalmaz suçlama...

Yeniakit Publisher
2023-09-25 09:49:00 -
Algı operasyonuna kalkışan BBC'den provokatif ifadeler! Azerbaycan'a akılalmaz suçlama...

Hadsiz İngiliz BBC, yine aynı algı operasyonuna soyundu. Karabağ halkının endişeye kapıldığını savunan BBC, Azerbaycan'ın bölge halkını temizlemek istediği şeklinde skandal ifadeleri yayınladı.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da anayasal düzeni yeniden sağlamak üzere antiterör operasyonu başlattı.

19 Eylül'de gerçekleştirilen nokta atışı operasyonda yalnızca askeri noktalar hedef alındı. Bakü yönetimi, sivillerin hedefte olmadığının altını çizdi.

Yaklaşık 24 saatlik operasyon sonucu, bölgedeki yasa dışı Ermeni güçler silah bıraktı.

"Dağlık Karabağ'da panik var. Azerbaycan, etnik temizlik endişesini reddediyor" başlıklı haberde şöyle denildi:
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Azerbaycan ordusunun 120 bin Ermeni'ye ev sahipliği yapan yerleşim bölgesini teslim olmaya zorlaması yalnızca 24 saat sürdü.

İngiltere basınından BBC ise Karabağ'da algı operasyonuna soyundu. Bölgede "etnik temizlik" yapıldığına dair asılsız iddialar ortaya atıldı.

.Güney Kafkasya'nın bu köşesinde erkeklerin, kadınların ve çocukların başına gelenler giderek artan bir kaygı kaynağı.

Azerbaycan'ın tüm vaatlerine rağmen, oradaki Ermeniler gelecekleri ve ülkeyi terk etmeye zorlanıp zorlanmayacakları ya da daha kötüsü konusunda endişe duyuyor.

Azerbaycan ordusunun ilerlemesi nedeniyle çok sayıda sivilin köyleri terk ettiği belirtildi.

Siranush Sargsyan adlı kişinin, "Akrabaları hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bu gerçek bir dehşet." şeklindeki ifadelerine yer verilerek, algı operasyonunu destekleyici cümleler öne çıkarıldı.

Sargsyan, "Bizi entegre etmek istiyorlarmış gibi davranıyorlar. Ama bizi buradan silmek istiyorlar." iddiasını ortaya attı.

BBC'ye konuşan Karabağ yetkililerinin, "birçok ailenin Azerbaycan ordusundaki mevziler nedeniyle ayrıldığını ve akrabalarının hâlâ hayatta olup olmadığını bilmediklerini söylediği" şeklinde görüşler paylaştığı kaydedildi.

Karabağ'da, Bakü'deki hükümete güvenin "çok az" olduğu şeklinde bir iddia öne sürüldü.

Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da "etnik temizlik" yapmakla suçlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın değerlendirmesinin sivil halkın "doğrudan tehlikeyle" karşı karşıya olmadığı yönünde olduğu da aktarıldı.

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Yorumlar

Ömer

Azeri kardeşlerimize burada uyarıyorum , sayın Aliyev sakın ha müsamaha etmeyin bırakın defolup gitsinler ilerde başa bela olurlar . Bunlsrın sivili de aynı askeri de . Fırsat buldu mu katliam yapar yakar yıkarlar yapıyorlar da . Bir tek Ermeni kalmamalı . Elektrik veriliyormuş bunlsra su bile vermeyin . Yoksa ilerde pişmanlık bir işe yaramaz . Aliyev akıllı adamdır .
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