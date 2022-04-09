Yayındaki ve ekrandaki muhaliflere soğuk duş! Nevşin Mengü AK Parti'yi savundu

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği sahur görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması gündem oldu. Geniş katılımlı etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, MYK, MKYK üyeleri, AK Parti Ağrı İl Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da katıldı.

Algı operasyonu yapmaya kalkıştılar!

Muhalif kesim gençlerin sahur görüntüleri üzerinden sosyal medya üzerinden algı yapmaya kalkıştı. Bu duruma izin vermeyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon"

"Orada acayip bir şey yok"

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü FOX TV'de yayınlanan "Orta Sayfa"da gençlerin sahur programıyla ilgili yapılmak istenen algı operasyonuna tepki gösterdi.

Nevşin Mengü şu ifadeleri kullandı:

"Orada acayip bir şey yok ya. Ciddi söylüyorum. Vay çalgılı çengili diye eleştirilmiş. Bir şey yok ki tef çalıyor gençler, türkü söylüyorlar. Bir de Ağrı'da gençlerin çok fazla sosyalleşme imkanı yok. Bence burada AK Parti Gençlik Kolları en azından şeffaf bir şekilde program yapmış, onu da paylaşmışlar işte."