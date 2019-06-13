Algı dolu anketlere yenileri eklendi! İki anketçi konuştu

ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu ile GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş, HaberTürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu. İstanbul seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan iki isim çok çarpıcı analizlerle yaptıkları anket çalışmalarını kamuoyuna duyurdu.

Uslu'nun iddiasına göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın önünde. Aktaş'a göre de İmamoğlu önde götürüyor.

ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, "Bayram öncesi 2500 kişiyle yaptığımız araştırmaya göre İmamoğlu bir kaç puan önde görünüyor" dedi.

Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerine göre siyah ile beyaz kadar farklı bir strateji yürüttüğünü belirten Uslu, "Sayın Erdoğan artık çok dahil olmuyor. Binali Yıldırım daha çok gözüküyor. Daha olumlu bir dil kullanılıyor. Beka söylemleri bitti. Gönül belediyeciliği bitti." diye konuştu.

Uslu, konuşmasını devamında şunları söyledi:

"Bir önceki seçimde kararsızların oranı düştü. Teknik olarak herkes çok kararlı. Seçimin sonucunu belirleyecek olan sandığa gitme oranı. Binali Yıldırım'ın Kürt seçmeni ile barışma adımı atması doğru adımdı. Bir tarafla tamir edilirken Karadenizliler ile sorun oluştu. Pontus suçlaması insanları rencide edecek düzeye oluştu. Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz mitingleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki farkı karşılaştırabilirsiniz. İstanbul'da Karadenizliler çok organize ederler. AK Parti o yüzden bu dili sürdürmedi. Önce Kürt seçmenlerle sonra Pontus ile ilgili dili terk etti."

Ekrem İmamoğlu 1-2 puan önde diyen GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş ise şöyle konuştu:

"CHP'nin Yüzde 35 oyu var. İyi Parti ve HDP'den gelen oylarla yüzde 48-49'u buluyor. 31 Mart'ta adaylardan önce partiler yarıştı. Bu kez adaylar yarışıyor. Cumhur İttifakı ilk seçimde sanki kazandık havasındaydı. Biz normalde araştırma yaptık. Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde. Şimdi Yıldırım oylarını arttırmak zorunda. Seçimler kazanmak üzerine koyulur. Türkiye'de milliyetçi bir söylem kullanabilirsiniz. Ancak İstanbul farklı. İstanbul'da Trabzonluların oranı yüzde 2.7. Bunun 1.2'se geçiş yaptı."