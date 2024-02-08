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Medya Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!
Medya

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 11:15:00 -
Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında yaptığı paylaşım sonrasında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapis istenen Altaylı hakkında mahkeme basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti. Ayrıca, Altaylı'nın adli kontrol şartı kaldırıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında yaptığı paylaşım sonrasında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapis istenen Altaylı hakkında mahkeme basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti. Ayrıca, Altaylı'nın adli kontrol şartı kaldırıldı.

Fatih Altaylı hakkında 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy’a ilişkin sosyal medya hesabından "Eline sağlık" paylaşımı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Altaylı bu paylaşımını daha sonra kaldırmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 1 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yoğun şekilde katılım gösterdiği "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitingi sonrasında yürüyüşe katılan bir vatandaşın, başka bir vatandaş tarafından saldırıya uğraması sonrasında sosyal medya ve kamuoyunda gündem oluştuğu anlatıldı.

ALTAYLI'DAN "ELİNE SAĞLIK" PAYLAŞIMI

Olay sonrasında saldırıda bulunan şahsa yönelik sosyal medya üzerinden destek mahiyette övücü nitelikte paylaşımların yapıldığı, şüpheli Fatih Altaylı'nın da Twitter üzerinden 1 Ocak 2024 tarihinde "Eline sağlık" şeklinde aynı gün, aynı saatte paylaşımda bulunduğu, bu kapsamda kamuoyunun yakın şekilde birçok vatandaşımızın takip ettiği, insani, İslami ve milli bilinçle düzenlenen saldırıları kınayan, terör örgütlerini lanetleyen gösteriler sonrasında mitinge katılan bir vatandaşa yönelik gerçekleşen eylemin övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Altaylı'nın bu paylaşımı daha sonra kaldırdığı tespit edildiği, şüpheli Altaylı'nın savunmasında bir arkadaşıyla otururken meydana gelen olayla ilgili arkadaşını "Şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak" diyerek suça konu "Eline sağlık" tweetini attığı, bu paylaşımı yapmasındaki amacın aslında bir sosyal deney yapmak olduğunu beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Şüpheli Fatih Altaylı hakkında miting öncesinde 24 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da düzenlenen Büyük Gazze yürüyüşü ve mitingine katılan vatandaşları hedef alan aşağılama şeklindeki eylemi nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve birçok vatandaşın konuya ilişkin şikayetçi olduğu da anlatıldı.
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2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, "Eline sağlık" paylaşımının saldırıda bulunan kişiye ve eylemine yönelik olduğu değerlendirildi. Ayrıca benzer tarzda mitinglerin suç tarihinden sonra da farklı illerde yapılmaya devam ettiği ve mitinglerin güncellik değerini yitirmediği, şüphelinin övücü mahiyette paylaşımda bulunarak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

İddianame, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, iddianameyi mevcut delillerin toplanmaması gerekçesiyle iade etti. Ancak savcılık iade kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkeme, suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına hükmetti. Mahkeme, Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe şeklinde sunmaları için 15 günlük süre verdi. Mahkeme tensip zaptında 15 günlük süre dolduktan sonra duruşma yapmadan beraat kararı, düşme veya ceza verilebileceğini de belirtti. Mahkeme, Altaylı hakkında 5 Ocak 2024 tarihinde verilen adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.

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Yorumlar

Ne zaman adam.olyruz diyen maskeli troller hicbir rzaman adam.olmaz

.. .....

Şişe kıran

yaz kızım cezanın affına yanlız günde bir öğün en geniş çaplısından şişe alması şişe koleksiyonuna eklemesi cezası verilmiştir
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