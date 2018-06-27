Alfemo’da 6 yeni mağaza

Bir hafta içinde Muğla-Fethiye, Antalya-Finike, Edremit-Balıkesir, İstanbul-Sancaktepe, Tekirdağ-Çorlu ve İstanbul-Levent’e 6 farklı mağaza açan Alfemo, bir rekora imza attı. Bir hafta içinde 6 açılış birden gerçekleştiren marka, yeni mağazalarını kilit noktalarda açtı. Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler, ”Yurtiçi ve yurtdışında 150’ye yakın mağazamızda ürünlerimizi çeşitli avantajlarla tüketiciye sunuyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 20 yeni mağaza daha açmak’’ dedi.