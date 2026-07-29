Alfa Romeo Türkiye’de vites yükseltti! 4 yeni satış ve servis noktası açıldı

Alfa Romeo, Türkiye’deki bayi ve servis yapılanmasını dört yeni yatırımla genişletti. Alfa Romeo, 2026 yılı itibarıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ederek Sivas, Samsun, Bursa ve Tekirdağ'da, markanın güncel kurumsal kimlik standartlarına uygun olarak tasarlanan yeni satış ve servis noktalarını hizmete aldı ve Türkiye genelindeki bayi ve servis ağını daha da genişletti. Modern mimarileri, premium hizmet anlayışı ve müşteri deneyimini odağına alan yapılarıyla öne çıkan Alfa Romeo OFZ Sivas, Alfa Romeo Demir Samsun, Alfa Romeo Baykar Bursa ve Alfa Romeo Haliç Çorlu ile birlikte markanın Türkiye'deki satış ağı 24'e, yetkili servis ağı ise 27 noktaya yükseldi. Bu yeni yatırımlarla birlikte Alfa Romeo'nun yıllık araç kabul kapasitesi de yaklaşık 6.500 adet arttı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Alfa Romeo Marka Direktörü Selim Eskinazi, “Alfa Romeo olarak Türkiye’deki büyüme stratejimizi güçlü ürün gamımızın yanı sıra müşterilerimize sunduğumuz kapsamlı ve ayrıcalıklı marka deneyimiyle destekliyoruz. Sivas, Samsun, Bursa ve Tekirdağ’da hizmete aldığımız dörtyeni satış ve servis noktamızla Türkiye’deki satış ağımızı 24, yetkili servis ağımızı ise 27 noktaya ulaştırıyoruz. Yeni yatırımlarımız sayesinde Alfa Romeo’nun eşsiz İtalyan karakterini, sportif ruhunu ve sürüş tutkusunu Türkiye’nin daha fazla bölgesindeki otomobilseverlerle buluşturacağız. Müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışımız doğrultusunda satış ve satış sonrası ağımızı önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ayrıcalıklı marka deneyimi sunan yeni satış ve servis noktaları

Alfa Romeo, 2026 yılı boyunca Türkiye’deki hizmet ağını kademeli olarak genişletti. Yılın ilk yarısında Sivas’ta OFZ Otomotiv, Samsun’da Demir Otomotiv, Bursa’da Baykar Otomotiv ve Tekirdağ’da Haliç Oto tesislerini devreye alan marka yatırım atağını sürdürüyor.

Markanın güncel kurumsal kimlik standartlarına uygun olarak hayata geçirilen yeni satış ve servis noktaları, modern showroom konsepti, premium hizmet anlayışı ve müşteri deneyimini odağına alan yapısıyla dikkat çekiyor. Kolay ulaşılabilir lokasyonlarda konumlandırılan yeni tesisler, Alfa Romeo müşterilerine markanın ayrıcalıklı dünyasını yansıtan konforlu bir deneyim sunuyor. Satış tarafında görev yapan uzman ekipler, Alfa Romeo'nun global satış standartları doğrultusunda kapsamlı eğitimlerden geçirilirken, satış sonrası hizmetlerde de markanın yüksek kalite anlayışı aynı titizlikle uygulanıyor.

Yıllık araç kabul kapasitesi yaklaşık 6.500 adet arttı

2026 yılında hizmete alınan yeni Alfa Romeo servisleriyle birlikte markanın toplam yıllık araç kabul kapasitesi yaklaşık 6.500 adet arttı. Böylece Alfa Romeo, satış sonrası hizmetlerde erişilebilirliğini artırırken müşterilerine daha hızlı, daha verimli ve daha kaliteli hizmet sunma kapasitesini de önemli ölçüde güçlendirmiş oldu. Yeni yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Alfa Romeo, satış sonrası hizmetlerde erişilebilirliğini artırırken premium hizmet kalitesini Türkiye'nin daha geniş bir coğrafyasına taşımaya devam ediyor.