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Gündem Aleyna Tilki'ye çok sert tepki: Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa...
Gündem

Aleyna Tilki'ye çok sert tepki: Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Yaptığı teşhirciliklerle gündemden düşmeyen sözde şarkıcı Aleyna Tilki'nin ahlaksızlıklarla dolu son klibine yapımcı Erol Köse'den çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 14:19:00 -
Aleyna Tilki'ye çok sert tepki: Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa...

 

Yaptığı teşhirciliklerle gündemden düşmeyen sözde şarkıcı Aleyna Tilki'nin ahlaksızlıklarla dolu son klibine yapımcı Erol Köse'den çok sert tepki geldi.

"Aleyna Tilki cümle aleme Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa kariyeri yerle bir olmuştur." diyen Köse, "Şimdi bu şuraya geliyor: İşte Gülşen o kadar açtıysa ben daha ilerisine giderim" ifadelerini kullandı. 

Köse, "Güzelim bir sonraki etabınızı zaten ahlak polisi huzurunda yapacaksınız. Bu ne ya? Bu çiğ. Türk gençleri senin donunu niye görsün ya? Bu kostüm falan değil bu don kardeşim. Bu gördüğüm Aleyna Tilki’nin çaresizliğidir” dedi.

 

 

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